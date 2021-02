Covid-19

Os grupos farmacêuticos Sanofi e GSK lançaram hoje um novo ensaio clínico para a sua principal candidata a vacina contra a covid-19, depois dos resultados insuficientes da primeira versão no final do ano passado.

Em comunicado, a farmacêutica francesa Sanofi escreve que a expectativa é poder disponibilizar a vacina no quarto trimestre de 2021 e resume as diferenças do novo ensaio clínico, intitulado "Fase 2".

"Este novo estudo fase II avaliará o potencial de uma formulação refinada de antígenos com o objetivo de obter uma resposta imunológica ideal, sobretudo em adultos mais velhos", diz a farmacêutica no comunicado.