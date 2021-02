Actualidade

A relatora especial das Nações Unidas Mary Lawlor defendeu hoje que o assassínio de um trabalhador e ativista que testemunhou um massacre de outros trabalhadores rurais no Brasil em 2017 deve ser investigado e os autores levados à justiça.

Em comunicado, a relatora especial da ONU para Defensores dos Direitos Humanos frisou que "o facto de outro defensor dos direitos humanos ter sido morto no estado do Pará, mesmo depois do massacre de Pau D'Arco em maio de 2017, mostra um padrão preocupante de impunidade".

No dia 26 de janeiro, o trabalhador rural e ativista pelos diretos à terra Fernando dos Santos Araújo, que testemunhou na investigação criminal sobre os assassínios de 10 trabalhadores rurais que ocupavam terras na região amazónica, que ficou conhecido como massacre de Pau D'Arco, foi encontrado morto a tiro na sua casa no estado brasileiro do Pará.