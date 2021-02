UE/Presidência

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia apresentou uma proposta com vista a reabrir a discussão sobre o imposto sobre as transações financeiras, 'na gaveta' há uma década, mas que Lisboa quer relançar no atual contexto de crise.

Num documento enviado aos restantes Estados-membros, e ao qual a Lusa teve hoje acesso, a presidência portuguesa lembra que, à falta de um acordo unânime em torno da proposta original da Comissão de 2011, 11 países decidiram avançar com este imposto no modelo de cooperação reforçada, o que, no entanto, nunca se concretizou, tendo alguns países decidido avançar isoladamente.

Entre os países que decidiram instituir a nível nacional um imposto sobre as transações financeiras contam-se Itália e França, e Portugal considera que a UE deve inspirar-se nos modelos já existentes e testados nestes dois países, de taxação sobre a compra e venda de ações, e, no caso italiano, também de derivados.