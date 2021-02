Actualidade

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido do parlamento, pediu hoje calma aos militantes e apoiantes, sublinhando que "a dor é grande" com a morte do líder e fundador, Daviz Simango.

A primeira declaração oficial após o óbito foi feita por José Domingos, secretário-geral do MDM, na sede nacional do partido, em Maputo.

Moçambique perdeu "um grande homem" que "estava a fazer a sua parte para o equilíbrio da democracia no país", frisou.