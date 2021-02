Covid-19

Notícias internacionais breves sobre a pandemia de covid-19.

FRANÇA: Autoridades começam testes de antigénios pela saliva em milhares de estudantes

As autoridades de saúde francesas começaram hoje a realizar testes de antigénios pela saliva em milhares de estudantes, considerado este método de deteção da covid-19 menos incómodo para as crianças do que o teste PCR.