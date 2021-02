PRR

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) reiterou hoje que o "Governo tem ignorado o desporto", assinalando a dualidade de critérios relativamente a outros setores, como a cultura, em comunicado divulgado pelo organismo.

José Manuel Constantino assina a nota divulgada no sítio oficial do COP na Internet, lamentando a falta de resposta do primeiro-ministro, António Costa, à "carta aberta do setor do desporto, subscrita pelo COP e na qual se manifestava descontentamento pela ausência de políticas públicas extraordinárias que minimizassem a situação desportiva nacional face aos efeitos da pandemia" de covid-19.

"Fez mal. Manifestou falta de respeito pelos agentes e operadores desportivos", vincou o presidente do COP, recordando que o governante respondeu "a uma carta aberta do setor da cultura, que se manifestou descontente com o facto de o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não contemplar medidas para o setor. Fez bem. Manifestou respeito pelos agentes e operadores culturais".