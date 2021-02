Covid-19

A organização não-governamental (ONG) britânica Comité para o Jubileu da Dívida (CJD) disse hoje que os bancos britânicos são os maiores credores dos países em desenvolvimento, defendendo ações para desbloquear o alívio da dívida.

"Os bancos com sede no Reino Unido são os maiores detentores da dívida dos países pobres; dos 73 países elegíveis para a iniciativa de alívio da dívida apresentada pelo G20 em resposta à covid-19, 30% da sua dívida aos credores privados é devida a empresas no Reino Unido", lê-se numa nota envidada à Lusa, na qual se especifica que este valor compara com os 18% devidos aos bancos chineses e os 7% a instituições financeiras norte-americanas.

"Os números do Banco Mundial [nas Estatísticas Internacionais sobre a Dívida] mostram que os credores com sede no Reino Unido são os que estão a lucrar mais com o falhanço dos credores privados em participarem na suspensão da dívida", acrescenta a ONG britânica, usando a atualização dos dados do Banco Mundial sobre a dívida para vincar o papel das instituições financeiras britânicas na questão da dívida dos países em maiores dificuldades, nomeadamente os africanos.