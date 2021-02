Actualidade

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, considerou que o país perdeu uma "referência do pluralismo político", com a morte, hoje, do líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e autarca da Beira, Daviz Simango.

"Recebemos esta notícia com pesar e consternação, porque morreu um compatriota que era uma referência do pluralismo político em Moçambique", disse à Lusa o porta-voz da Renamo, José Manteigas.

O responsável descreveu Daviz Simango como "um contribuinte da consolidação do processo democrático moçambicano, através de uma participação ativa no xadrez político nacional". Antes de fundar o MDM, Simango militou na Renamo, partido pelo qual foi eleito para o seu primeiro mandato como autarca da Beira, em 2003.