Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, insistiu hoje nas críticas à política de preços da Petrobras, cujo valor das ações caiu a pique, após o anúncio de mudança da liderança da estatal brasileira em março.

"Dia 20 de março encerra o prazo da vigência do atual presidente [da Petrobras]. É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema?" questionou Bolsonaro em conversa com apoiantes ao comentar troca solicitada por ele no comando da empresa.

"É sinal de que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras, atender aos interesses próprios de alguns grupos do Brasil, nada mais além disso", acrescentou.