Covid-19

As medidas de confinamento travaram o crescimento exponencial em Portugal da variante do vírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido, disse hoje o investigador João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

"Em janeiro fizemos uma projeção a três semanas que indicava que na semana seis - a semana passada - cerca de 65% dos novos casos fossem provocados por esta variante. Tal não aconteceu graças ao confinamento. Os dados indicam que temos cerca de 48% dos novos casos provocados por esta variante e sem uma tendência crescente", afirmou o especialista do INSA, notando que no Reino Unido já se estima uma prevalência desta variante superior a 90%.

Numa intervenção proferida na reunião que junta epidemiologistas e especialistas em saúde pública e a classe política na sede do Infarmed, em Lisboa, João Paulo Gomes destacou ainda que esta variante já foi identificada em 80 países, incluindo todos os estados-membros da União Europeia, enquanto as variantes identificadas na África do Sul e no Brasil foram apenas identificadas em 40 e 17 países, respetivamente.