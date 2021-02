Actualidade

O Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) prometeu tudo fazer para esclarecer o homicídio do embaixador italiano Luca Attanasio, ocorrida hoje durante um ataque a uma caravana das Nações Unidas perto da cidade congolesa de Goma.

"Prometo ao Governo italiano que o Governo do meu país fará todo o possível para descobrir quem está por detrás deste vil assassínio", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros congolesa, Marie Tumba Nzeza, em declarações transmitidas pelos meios de comunicação locais.

"Estamos ainda mais entristecidos porque ele esteve aqui [Ministério dos Negócios Estrangeiros] há apenas uma semana para nos convidar a participar no G20 em Itália no próximo Verão. Ofereço as minhas condolências não só em meu próprio nome, mas também em nome do Governo do meu país ao Governo da Itália por esta imensa perda", acrescentou a ministra.