Actualidade

A Frelimo, partido no poder em Moçambique, considerou que Daviz Simango, líder do MDM, terceiro partido moçambicano, e autarca da Beira, que morreu hoje vítima de doença, foi "um dirigente destacado na consolidação da democracia no país".

"Perdeu a vida um dirigente destacado na arena política nacional, que vinha desenvolvendo um papel profundo na consolidação da democracia moçambicana", declarou Roque Silva, secretário-geral da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).

Roque Silva falava durante uma conferência de imprensa convocada a propósito da morte do líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e autarca da Beira, centro do país.