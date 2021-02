Actualidade

O analista Fernando Lima disse hoje à Lusa que a morte de Daviz Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) significa a "decapitação" da oposição, em pouco menos de três anos.

O jornalista e presidente do grupo de comunicação social moçambicano Mediacoop enquadra o falecimento de Simango na sequência do óbito de Afonso Dhlakama, em maio de 2018, ambos devido a problemas de saúde.

"Esta morte é terrível", disse Fernando Lima, em declarações à Lusa, a propósito do desaparecimento do líder do MDM.