Covid-19

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) já reconverteu algumas das enfermarias dedicadas a doentes com covid-19 em espaços para pacientes com outras patologias, na sequência da descida do número de casos de infeção, foi hoje anunciado.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, o hospital indica que reduziu o número de camas em enfermaria para doentes com covid-19, passando de 164 para 103, "de modo a dar resposta à procura crescente de doentes não covid".

O HDS adianta também que vai retomar, em 01 de março, o serviço de hospitalização domiciliária, suspenso desde janeiro.