O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, condenou hoje veementemente o ataque armado contra um comboio humanitário na República Democrática do Congo, em que morreu o embaixador italiano naquele país, qualificando-o como "um ataque cobarde".

Falando numa conferência de imprensa em Bruxelas no final de uma reunião presencial de chefes da diplomacia da União Europeia - no decurso da qual chegou a notícia do ataque, Augusto Santos Silva disse lamentar "profundamente a morte do embaixador italiano e também a morte de outras pessoas que iam no comboio" humanitário do Programa Alimentar Mundial, das Nações Unidas.

"Só há uma caracterização possível deste ataque: é um ataque cobarde. Um ataque a um comboio das Nações Unidas, um ataque a um comboio do Programa Alimentar Mundial só pode ser qualificado como aquilo que é: um ataque cobarde e inaceitável na sua cobardia", acusou Santos Silva.