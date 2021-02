Covid-19

O Presidente da República destacou hoje a "janela de esperança" quanto à vacinação contra a covid-19 no segundo trimestre deste ano e considerou que os especialistas deram "uma ajuda essencial" para a tomada de decisões.

Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu estas mensagens durante a 16.ª sessão sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", após o período de intervenções dos especialistas, que terminou com uma apresentação do coordenador do plano de vacinação nacional contra esta doença, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

Ainda com esta reunião a ser transmitida publicamente, o chefe de Estado quis deixar quatro notas sobre o que tinha ouvido, uma delas para destacar a "janela de esperança" quanto à vacinação, referindo-se à expectativa "particularmente importante quanto ao segundo trimestre de 2021".