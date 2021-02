Actualidade

O antigo presidente moçambicano Armando Guebuza destacou hoje o papel de Daviz Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) que morreu esta madrugada na África do Sul, no fortalecimento da democracia moçambicana.

"Soube estar na política e contribuiu para fortalecer a nossa democracia", escreveu o antigo presidente moçambicano na sua página na rede social Facebook.

O presidente do MDM, terceira força política moçambicana, e autarca da cidade da Beira foi transportado em 13 de fevereiro por via aérea para uma unidade de saúde da África do Sul, devido a um problema de saúde súbito, e morreu durante a madrugada de hoje.