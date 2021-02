Covid-19

O continente africano regista 3.830.631 casos de infeção pelo novo coronavírus, incluindo 101.350 mortos, mais 11.055 pacientes e 357 vítimas mortais que na manhã de domingo, segundo os dados oficiais mais recentes da pandemia na região.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), sediado em Adis Abeba, Etiópia, com dados das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), África regista agora 3.383.956 recuperações, mais 11.466 face aos dados do boletim da manhã de domingo.

Com estes dados, o número de recuperações continua assim a ser superior ao das novas infeções contabilizadas diariamente nos 55 Estados-membros da organização.