Actualidade

O julgamento da morte do estudante cabo-verdiano, em Bragança, tem mais três sessões para começar a ouvir as primeiras das mais de 30 testemunhas de acusação, entre os quais peritos forenses, divulgou hoje o tribunal.

A terceira sessão do processo com sete acusados do homicídio do jovem Giovani Rodrigues decorreu hoje ainda sem concluir a audição dos arguidos, o que se prevê venha a acontecer na próxima audiência marcada para 02 de março, que terá continuidade a 03 e 22 de março.

O coletivo de juízes irá ainda acabar de ouvir um dos arguidos que começou a prestar depoimento hoje e o sétimo e último dos acusados e dará iniciado à lista de testemunhas da acusação, a começar pelos peritos.