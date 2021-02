Actualidade

O número de beneficiários de prestações de desemprego aumentou 36,9% em janeiro face ao mesmo mês de 2020 e 1,5% comparando com dezembro, para 245.058, revelam as estatísticas mensais da Segurança Social publicadas hoje.

"Em janeiro de 2021 registaram-se 245.058 prestações de desemprego, revelando um acréscimo de 1,5% face ao mês anterior e de 36,9% tendo em conta janeiro de 2020 (neste total não estão incluídas as prorrogações das prestações de desemprego)", indica a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Os beneficiários do subsídio de desemprego aumentaram 38,4% em termos homólogos e 1,7% face ao mês anterior, para 208.719.