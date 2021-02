Covid-19

O número de pessoas que disse sair de casa sem ser para ir trabalhar caiu para metade desde 11 de dezembro, assim como o convívio com um grupo até 10 pessoas, que desceu de 20% para 1,7%, foi hoje divulgado.

Os dados fazem parte do Barómetro Perceções Sociais sobre a Covid-19 apresentado pela diretora da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), Carla Nunes, na reunião que decorreu no Infarmed, em Lisboa, e que reuniu especialistas em saúde pública, membros do Governo e o Presidente da República.

Segundo o inquérito, a 11 de dezembro 35% dos portugueses afirmaram que saíam de casa sem ser para ir trabalhar, número que baixou para 16,4%, "menos de metade das pessoas".