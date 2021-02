Actualidade

O número de empresas em 'lay-off' tradicional, regime previsto no Código do Trabalho, caiu 9,1% em janeiro face a dezembro, para 249, e os trabalhadores abrangidos diminuíram 19,8% para 4.758, segundo estatísticas da Segurança Social divulgadas hoje.

"Em janeiro de 2021, foram pagas 4.758 prestações de 'lay-off' (concessão normal, de acordo com o previsto no Código de Trabalho) o que representa um decréscimo mensal de 19,8% (menos 1.173 beneficiários)", lê-se na síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

De acordo com os dados, 3.223 prestações resultaram de suspensão temporária do contrato de trabalho, enquanto as restantes 1.535 estão associadas a redução do horário de trabalho.