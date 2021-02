Actualidade

O FC Porto regressou hoje às vitórias na visita ao Marítimo, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, com um golo já nos descontos e continua a 10 pontos do líder Sporting.

Na Madeira, o FC Porto adiantou-se no marcador aos 14 minutos, com um golo do colombiano Uribe, mas o Marítimo empatou ainda na primeira parte, através de Léo Andrade, aos 18. Já em período de descontos, aos 90+3, Otávio, de grande penalidade, marcou o golo da vitória.

Coma o regresso aos triunfos, depois de três empates consecutivos no campeonato, o FC Porto continua em segundo, com 44 pontos, a 10 do Sporting, que na próxima jornada visita o estádio do Dragão.