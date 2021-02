Actualidade

O município de Coimbra aprovou hoje o projeto de execução da Linha do Hospital, que vai ligar em 'metrobus' (autocarros elétricos) a baixa ao complexo de saúde da cidade, no âmbito do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM).

"Chegar ao dia de hoje, que é histórico, resulta essencialmente de termos 30 anos de atividade", frisou o presidente da Câmara aos jornalistas, no final da sessão de Câmara, salientando que "finalmente vemos a luz ao fundo do túnel".

Manuel Machado destacou o facto de ter sido possível projetar o 'metrobus' a atravessar o coração da cidade "respeitando o património mundial e as suas classificações, com todas estas condicionantes que tiveram algumas dificuldades em serem resolvidas".