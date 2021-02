Actualidade

A bolsa de São Paulo caiu hoje 4,87% e o seu principal índice, Ibovespa, encerrou em 112.667 pontos, numa crise aberta pelo Presidente, Jair Bolsonaro, na petrolífera estatal Petrobras ao nomear um general para presidir a companhia.

Ao final da sessão, as ações preferenciais da Petrobras, que foram as mais negociadas e as que mais perderam valor, caíram 21,51%, enquanto as ordinários afundaram em 20,48%.

Dessa forma, especialistas de mercado calculam que a petrolífera, a maior e mais estratégica empresa do Brasil, perdeu mais de 72 mil milhões de reais (cerca de 10,8 mil milhões de euros) em valor de mercado.