Actualidade

A Samsung Heavy Industries, uma das maiores fabricantes de navios do mundo, assinou na segunda-feira um acordo de leniência (clemência) com o Brasil, comprometendo-se a pagar 811,7 milhões de reais (122 milhões de euros).

O acordo foi firmado pela companhia, braço naval da sul-coreana Samsung, com o Ministério Público Federal (MPF), a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) do Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato.

"A leniência diz respeito a práticas de corrupção e branqueamento de capitais perpetrados pela empresa e revelados no âmbito da Lava Jato no Paraná. Pelo acordo, em decorrência dos crimes praticados, a Samsung Heavy Industries comprometeu-se a adotar medidas para a reparação da sociedade por meio do pagamento de 811,7 milhões de reais", indicou o MPF, em comunicado.