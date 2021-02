Actualidade

O Comité Central da Fretilin vai reunir-se em março para definir o calendário até ao Congresso Nacional, que inclui a eleição direta para a liderança, mas não antes das presidenciais de 2022, foi hoje anunciado.

"O primeiro passo é a reunião do CCF [Comité Central da Fretilin], que vai fazer o calendário das atividades até ao Congresso. E antes do congresso haverá eleição direta", disse à Lusa o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri.

"O Congresso não é só um convite para jantar. A preparação demora no mínimo seis meses, porque tem que haver delegados eleitos a nível subnacional", explicou o líder do maior partido do Governo timorense.