Actualidade

O Instituto Cultural (IC) disse à Lusa que vai prolongar até abril as excursões sobre filmes rodados em zonas históricas de Macau, cujos guias são diretores e atores, justificando a decisão com o êxito da iniciativa.

O IC convidou cineastas e atores locais para guiarem excursões nos bairros antigos de Macau a partir do cenário de filmagens efetuadas em diversos pontos da cidade.

O IC vai prolongar a iniciativa "Visitar o Porto Interior, Taipa e Coloane seguindo os filmes" em março e abril, com mais 18 sessões, depois da iniciativa ter arrancado no início do ano.