Covid-19

Os Estados Unidos ultrapassaram nas últimas 24 horas os 500 mil mortos causados pela pandemia de covid-19, além de mais de 28 milhões de casos confirmados, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O total de óbitos corresponde a 20% de todas as mortes provocadas pela pandemia no mundo, num país que representa apenas 4% da população mundial, e é mais do dobro do segundo país mais afetado, o Brasil, que acumulou 247.000 mortos.

Embora durante o primeiro mês de mandato de Biden o ritmo de mortes diárias tenha diminuído e a campanha de vacinação tenha sido acelerada, a Casa Branca insistiu que ainda há um período muito difícil pela frente.