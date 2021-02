Covid-19

O México registou 429 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, acumulando agora 180.536 óbitos desde o início da pandemia, disseram na segunda-feira as autoridades mexicanas.

O país diagnosticou além disso 2.252 novos casos, chegando às 2.043.632 infeções confirmadas desde o início da pandemia.

O México iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro, tendo já vacinado 1.733.404 pessoas com a primeira dose, com cerca de 456.217 a terem recebido a segunda, informaram as autoridades sanitárias.