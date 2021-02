Actualidade

A justiça sul-africana deverá anunciar hoje a data do início do julgamento do ex-presidente Jacob Zuma, por alegado favorecimento ao grupo francês Thales num contrato milionário de armas em 1999, disse à Lusa fonte do Ministério Público.

O ex-chefe de Estado sul-africano e a empresa francesa de armamento vão comparecer hoje, terça-feira, no Tribunal Superior, em Pietermaritzburg, sudeste do país, para resolver questões pendentes de gestão do processo judicial que se arrasta há mais de 20 anos na justiça do país, e "acertar uma data de julgamento", explicou à Lusa a porta-voz do Ministério Público (NPA, na sigla em inglês), Natasha Kara.

"O Estado reafirma que estamos prontos para o julgamento", salientou a porta-voz sul-africana, escusando-se a precisar a data sugerida entre o Estado sul-africano e a Thales, em termos de disponibilidade, para o início das primeiras audiências do julgamento de corrupção do ex-presidente da África do Sul.