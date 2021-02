Actualidade

Trinta doentes com cancro no intestino e 60 cuidadores ou familiares vão receber a partir de março apoio na área dos cuidados paliativos, um projeto da associação Europacolon que abrange diversos concelhos da região norte do país.

Em declarações à agência Lusa, Vitor Neves, presidente da Europacolon Portugal - Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo, explicou que o apoio que a instituição prestava antes da pandemia significava cerca de 17.000 novos doentes todo os anos, numa doença que provoca cerca de 10.000 mortos por ano, e sublinhou que, depois da pandemia, "os números ainda vão ser piores".

"Já antes da covid o acesso a cuidados paliativos era defeituoso, havia já há uma grande carência em unidades de cuidados continuados e também paliativos. Nós estimamos que seriam necessários cerca de 1.000 camas e nem sequer estamos lá perto", afirmou.