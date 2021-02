PRR

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, considerou hoje que no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) escasseiam medidas determinantes para o desenvolvimento das regiões do interior do país.

Segundo o autarca social-democrata, os serviços de saúde "têm uma importância relevante" no documento, mas o interior "ficou muito aquém" das expectativas.

Questionado pela agência Lusa, Carlos Chaves Monteiro disse que no PRR "escasseiam medidas que são determinantes para se promover uma coesão mais efetiva entre o litoral e o interior e que permitam que o interior possa continuar a desenvolver sentimentos de prosperidade assentes em projetos" considerados essenciais.