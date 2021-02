Myanmar

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G-7 e o chefe da diplomacia europeia condenaram hoje "firmemente" a violência cometida pelas forças de segurança birmanesas contra manifestantes pacíficos pró-democracia em Myanmar.

"Nós, os ministros dos Negócios Estrangeiros do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, assim como o Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, condenamos firmemente a violência das forças de segurança birmanesas contra as manifestações pacíficas", de acordo com o comunicado conjunto.

Os ministros do G-7 e UE apelaram ao exército e à polícia de Myanmar a "exercerem o máximo de contenção" e "respeitarem os direitos humanos".