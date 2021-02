Covid-19

A Alemanha registou 3.883 novas infeções por coronavírus nas últimas 24 horas e 415 mortos, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI), atualizados na última meia-noite.

Na terça-feira da semana passada, as autoridades alemãs tinham registado 3.856 novos casos de infeção e 528 mortes.

No conjunto da Alemanha, a incidência cumulativa em sete dias é de 60,5 casos novos por 100.000 habitantes - na segunda-feira era de 61,0 e na terça-feira da semana passada de 59 - e as novas infeções totalizaram 50.302 no período de uma semana.