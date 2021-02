Covid-19

As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje terem detetado quatro novos casos da covid-19 entre habitantes que residem junto à fronteira com a Indonésia e que poderiam ser os primeiros de transmissão local no país.

Rui Araújo, coordenador da força-tarefa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) disse aos jornalistas que se trata de quatro habitantes da mesma aldeia.

A deteção dos casos levou o Governo a subir o nível de alerta para 3, a fase de "mitigação", mantendo a cerca sanitária.