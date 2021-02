Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, considerou hoje que o futebol é um setor essencial para Portugal, realçando um impacto de 1,67 mil milhões de euros (ME).

Este valor surge no estudo UEFA Grow SROI, que estuda o Retorno Social do Investimento, que, para Fernando Gomes, permite avaliar o contributo do futebol "de forma rigorosa", chegando à conclusão de que "o retorno que o futebol oferece a Portugal é impressionante".

"Este estudo vem ao encontro da nossa convicção de que o futebol é um sector de atividade crítico e essencial para o Portugal", disse à Lusa o presidente da FPF, acrescentando que "os números surpreendem pela sua grandeza e revelam a importância que esta indústria tem na afirmação e desenvolvimento do país".