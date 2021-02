Actualidade

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) defendeu hoje, numa intervenção na ONU, a necessidade de um reforço da cooperação entre as duas organizações na área dos direitos humanos.

Para o embaixador Francisco Ribeiro Telles, uma maior cooperação entre as duas organizações passa pelo reforço da participação da CPLP e dos seus Estados-membros nos trabalhos do Conselho de Direitos Humanos, mas também pelo apoio aos esforços legislativos e de capacitação, para a criação e fortalecimento das instituições nacionais de direitos humanos em todos os países da organização.

"Sabemos que os desafios dos direitos humanos não conhecem fronteiras e, por isso, a CPLP tem reforçado as excelentes relações que mantém com a Organização das Nações Unidas e as suas agências, concertando bienalmente, na Assembleia Geral das Nações Unidas, uma resolução que reflete e revalida esta cooperação", afirmou o diplomata, na intervenção que fez na 46.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU.