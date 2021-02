Actualidade

A operadora de jogo em Macau SJM anunciou hoje um prejuízo de três mil milhões de dólares de Hong Kong (318 milhões de euros) em 2020.

Este resultado deve-se ao impacto da pandemia de covid-19 na capital mundial do jogo, em contraste com 2019, quando a empresa fundada pelo magnata Stanley Ho tinha registado lucros de 3.207 mil milhões de dólares de Hong Kong (339 milhões de euros), mais 12,5% do que em 2018.

A operadora sofreu no passado perdas de 78% nas receitas, ficando-se pelos 7.304 milhões de dólares de Hong Kong (775 milhões de euros).