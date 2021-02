Actualidade

Os partidos da oposição na Geórgia convocaram hoje uma manifestação contra a detenção do líder do principal partido de oposição, medida que pode agravar a crise política que se vive no país desde as legislativas de outubro.

A detenção aconteceu hoje de manhã, quando centenas de agentes da polícia usaram gás lacrimogéneo contra os seus apoiantes e os líderes de todos os partidos de oposição, que estavam acampados em frente à sede do Movimento Nacional Unido (MNU) há quase uma semana, e arrastaram Nika Melia, líder do MNU, das instalações para o colocar em prisão preventiva.

Dezenas de apoiantes também foram presos durante a operação, que foi imediatamente denunciada pelos aliados norte-americanos e britânicos da Geórgia.