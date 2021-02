Actualidade

A Ucrânia apresentou queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) contra a Rússia, que acusa de realizar "operações de assassínio dirigidas contra supostos opositores", anunciou hoje o Tribunal em comunicado.

De acordo com este pedido, apresentado na sexta-feira, estes assassínios foram realizados "na Rússia e no território de outros Estados, incluindo outros Estados membros do Conselho da Europa, fora de uma situação de conflito armado", especificou o Tribunal, que se localiza em Estrasburgo, em França.

Esta "petição interestadual", um procedimento pelo qual um Estado apresenta uma queixa sobre outro perante o TEDH, é a nona apresentada por Kiev contra Moscovo, sendo que quatro destas estão a ser examinadas pelo braço judicial do Conselho da Europa, do qual a Ucrânia e a Rússia são membros, segundo o TEDH.