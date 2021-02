Covid-19

As restrições ao paredão de Cascais vão ser levantadas a partir das 18:00 de hoje na sequência da diminuição do número de casos de covid-19, que levou o concelho a passar para o nível de risco elevado.

Numa nota publicada na sua página da Internet, a Câmara Municipal de Cascais, no distrito de Lisboa, adianta que as restrições sobre o paredão de Cascais a Carcavelos, praias e parques, cujos acessos estavam interditados desde janeiro, vão ser levantadas a partir das 18:00.

Na origem do levantamento está, segundo o município liderado por Carlos Carreiras (PSD), a diminuição do número de casos de covid-19 por 100 mil habitantes, que conduziu o concelho a uma "descida de dois níveis, abandonando o nível de risco extremamente e muito elevado" para passar a fazer parte do grupo de concelhos com nível de risco elevado.