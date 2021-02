Actualidade

A abertura de concursos para 100 bolsas de doutoramento e 30 contratos para investigadores doutorados são alguns dos objetivos globais do Programa Ciência no Património Cultural lançado pelo Governo, e hoje publicado em Diário da República (DR).

De acordo com o despacho 1992/2021, publicado na série II no DR de hoje, emitido pelos ministérios da Cultura e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o programa resulta de uma "parceria estratégica" nestas áreas, e visa estimular a criação de projetos de doutoramento colaborativos por instituições académicas e culturais, para reforçar o estudo de coleções e do património cultural.

A medida do Governo visa promover o emprego científico e qualificado e as atividades de ensino e investigação na área da cultura e reforçar a qualificação das equipas dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos, segundo o despacho.