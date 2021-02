Nuclear

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, disse hoje que as inspeções internacionais ao programa nuclear foram limitadas, mas que o país continua a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

"Esta manhã começou a aplicação da lei", aprovada pelo parlamento para restringir as inspeções da AIEA, afirmou o chefe da diplomacia iraniana numa cerimónia em Teerão.

Zarif insistiu que "a aplicação da lei do parlamento não significa o fim da cooperação do Irão com a AIEA", que fiscaliza o programa nuclear iraniano no âmbito do acordo do Irão com as grandes potências de 2015.