Actualidade

A taxa de desemprego na África do Sul, a economia mais desenvolvida do continente africano, estabeleceu um novo recorde histórico no último trimestre de 2020, situando-se em 32,5%, divulgou hoje o instituto de estatísticas sul-africano (Stats SA).

Cerca de 7,2 milhões de sul-africanos estiveram desempregados entre outubro e dezembro de 2020, de acordo com a mesma fonte.

O número aponta para um aumento de pouco mais de 701.000 desempregados face ao trimestre anterior, e para um aumento da taxa de desemprego de 30,8% para 32,5%.