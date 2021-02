Actualidade

A balança de pagamentos de Moçambique de 2020 revela uma balança comercial mais deficitária, mas um incremento na entrada de capital, de acordo com um balanço publicado pelo Governo e hoje consultado pela Lusa.

Os dados fazem parte do Balanço do Plano Económico e Social em 2020 publicado no portal do Ministério da Economia e Finanças.

"Nos primeiros três trimestres de 2020, o défice da conta corrente agravou-se em cerca de 787 milhões de dólares (647 milhões de euros, um agravamento de 28% face ao mesmo período de 2019), refletindo, essencialmente, o incremento do défice da balança comercial", lê-se no documento.