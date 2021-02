Actualidade

A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que o programa de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) de 2,4 mil milhões de dólares ao Quénia é positivo para a análise da qualidade do crédito soberano.

"O programa do FMI vai mitigar as pressões de financiamento que surgem da liquidez de risco e, com o tempo, vai apoiar os esforços de consolidação do orçamento do Governo num contexto de uma rápida subida do peso da dívida, o que é positivo do ponto de vista do crédito", lê-se num comentário ao acordo entre o FMI e o Quénia.

A ajuda financeira do Fundo, no valor de cerca de 1,9 mil milhões de euros, foi anunciada em meados deste mês, mas a Moody's alerta que "o risco de implementação [do programa do FMI] é elevado devido ao fraco histórico do Governo no que diz respeito à eficácia da política orçamental".