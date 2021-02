Actualidade

O Presidente senegalês, Macky Sall, disse hoje que o seu país e outros Estados da África Ocidental devem preparar-se para enfrentar uma ofensiva "jihadista" em direção ao Atlântico com origem da região vizinha do Sahel.

O chefe de Estado defendeu também uma "atitude vigorosa" em relação aos 'jihadistas', com a recusa de diálogo e o reforço do mandato da missão da ONU no Mali, numa entrevista transmitida pela Radio France Internationale (RFI).

O Senegal, considerado um "oásis" de estabilidade, acompanha há muito tempo a situação nas suas fronteiras com a Mauritânia, a norte, e o Mali, a leste, o epicentro da violência 'jihadista' que se espalhou através do Sahel.