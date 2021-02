Actualidade

Os Estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) afirmaram-se hoje "inequivocamente contrários" à pena de morte, numa declaração lida nas Nações Unidas e subscrita pelos nove membros, incluindo a Guiné Equatorial, onde esta ainda vigora.

Na declaração lida em português hoje de manhã num painel sobre o tema, no âmbito da 46.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), os Estados-membros da CPLP afirmam que "são firmes e inequivocamente contrários" à aplicação da pena de morte.

Esta posição contou com a concordância da Guiné Equatorial, o único dos nove países onde vigora a pena de morte, apesar do compromisso de Malabo em abolir este regime do seu código penal, aquando da adesão ao bloco lusófono, em 2014.