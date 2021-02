Actualidade

O Governo de São Tomé e Príncipe lançou um concurso público internacional para o transporte marítimo de passageiros entre as duas ilhas do arquipélago e os países do Golfo da Guiné.

De acordo com o caderno de encargos, a que a Lusa teve acesso, as propostas devem ser entregues até 29 de março com o objetivo de "melhorar o transporte de passageiros e de cargas entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe e entre estas e os países da sub-região" através de um "navio que opere sem restrições ou condicionalismos portuários ou marítimos, em condições contratuais de concessão a estabelecer-se".

Os interessados terão de constituir uma empresa no país e poderão apresentar propostas de "incentivos e possíveis subvenções que eventualmente terão que ser dados para garantir uma exploração regular, segura e economicamente viável do navio".